Возбуждено уголовное дело после гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Старый Буян

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Как сообщалось ранее, в ночь со 2 на 3 ноября 2018 года в частном доме, расположенном в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области, произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела троих мальчиков в возрасте от 2,5 до 6 лет.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Расследование уголовного дела продолжается, назначена пожаро-техническая экспертиза, с целью определения причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.По предварительным данным, в доме проживала женщина и ее трое малолетних детей, старшая дочь проживала с родителями женщины в городе Самаре.В ночь происшествия женщина отсутствовала дома, а дети находились одни, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.