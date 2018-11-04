Возбуждено уголовное дело после гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Старый Буян
4 ноября 2018 14:20
160
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Расследование уголовного дела продолжается, назначена пожаро-техническая экспертиза, с целью определения причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, в доме проживала женщина и ее трое малолетних детей, старшая дочь проживала с родителями женщины в городе Самаре.
В ночь происшествия женщина отсутствовала дома, а дети находились одни, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 ноября 2018 14:20
В ночь происшествия дети находились в доме одни. Закон
158
2 ноября 2018 21:02
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей. Закон
472
2 ноября 2018 15:20
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Закон
317
2 ноября 2018 14:13
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области. Закон
387
2 ноября 2018 13:00
Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей. Закон
260
2 ноября 2018 09:56
Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская. Закон
280
1 ноября 2018 18:53
Они получили от гражданки 1 миллиона 350 тысяч рублей для дальнейшей передачи взятки должностным лицам правоохранительных органов. Закон
292
Происшествия
4 ноября 2018 11:54
Горели деревянные поддоны. Происшествия
274
4 ноября 2018 10:42
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
145
4 ноября 2018 10:27
В ночь происшествия мать отсутствовала дома, а дети находились одни. Происшествия
209
Криминал
4 ноября 2018 12:24
Полицейские задержали 35-летнего жителя Чапаевска. Криминал
144
4 ноября 2018 10:55
Преступники приехали в город на несколько дней. Криминал
194
3 ноября 2018 10:25
Теперь любителей покататься на чужом автомобиле ждёт суд. Криминал
348
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
601
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
699
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
680
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
694
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
651
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1267
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
994
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1360
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1427
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2546
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1932
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2107
Мероприятия