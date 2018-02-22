Возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении бывшего директора УФПС Самарской области Артура Игрушкина

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По версии следствия, в феврале 2017 года директор УФПС по Самарской области – филиала ФГУП «Почта России» Игрушкин продал своей супруге служебный автомобиль «Тойота Камри», 2009 года выпуска, по заниженной цене в размере 180 тыс. рублей, причинив организации ущерб в размере не менее 400 тысяч рублей.Возбуждение уголовного дела признано прокурором Самарского района Самары законным и обоснованным. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.