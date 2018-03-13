Воспитательница самарского детского сада, заставлявшая детей чистить унитазы, заплатит штраф - 300 рублей

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Напомним, прокуратурой Кировского района Самары организована проверка по обращению местной жительницы по факту привлечения ее малолетнего ребенка к уборке помещений в детском саду.В ходе проверки выявлены факты незаконного и необоснованного принуждения детей мыть унитазы в качестве наказания за нарушение порядка.В ходе проверки приказом заведующей детского сада воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности. В настоящее время сотрудница в образовательном учреждении не работает.По результатам прокурорской проверки возбуждено административное дело в отношении воспитателя по статье "Самоуправство".Постановлением мирового судьи она признана виновной, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 рублей,сообщает пресс-службаоблпрокуратуры.