Военный прокурор объяснил сохранение званий осужденным за взятки генералам
9 декабря 2017 12:45
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«Судья, принимая решение о назначении такого наказания, исходит из положений закона и своего внутреннего убеждения, которое формируется с учетом всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих и отягчающих», — сказал он.
Петров напомнил, что в соответствии со ст. 48 Уголовного кодекса лишение воинских званий и государственных наград возможно лишь в случае совершения осужденным тяжкого или особо тяжкого преступления, и именно из этой нормы исходят прокуроры при рассмотрения дел в суде. Однако судья может как учесть, так и не учесть их мнение при вынесении решения.
«В уголовном законе не указано, в каких случаях такой вид наказания надо применять обязательно, а в каких — нет. То есть его применение является исключительным правом, а не обязанностью суда», — сказал главный военный прокурор.
17 ноября Знаменский гарнизонный военный суд признал генерал-лейтенанта Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева виновным в получении взятки в 6,3 млн руб. и приговорил к десяти годам лишения свободы. Однако звания генерала-лейтенанта и государственных наград суд Лопырева лишать не стал.
По словам Петрова, всего в 2016–2017 годах за совершение преступлений коррупционного характера были осуждены пять генералов, которые понесли «заслуженное уголовное наказание». Скольким из них были сохранены звания, прокурор уточнять не стал.
В соответствии со ст. 48 УК РФ суд может лишить осужденного не только воинского, но почетного или специального звания, а также классного чина и наград. В настоящее время обвинение требует применения такого наказания для экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
«Прошу Улюкаева Алексея Валентиновича лишить классного чина действительный государственный советник Российской Федерации, государственных наград, звания заслуженный экономист Российской Федерации, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почета», — заявил прокурор Борис Непорожный.
Прислушается ли к этому требованию суд, пока не известно. Приговор бывшему министру, обвиняемому в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, должен быть оглашен в Замоскворецком суде 15 декабря.
Фото: Ветров Александр / PhotoXPress
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Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон
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