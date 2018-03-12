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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Водитель из Самары в Верховном суде отменил штраф, основанный только на протоколе ГИБДД

12 марта 2018 21:46
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Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотография
Водитель из Самары дошел до Верховного суда и смог отменить необоснованно выписанный ему штраф. Водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за нарушение правил остановки и стоянки ТС. По информации ГИБДД водитель остановил свою машину далее правого ряда от края проезжей части. В результате был нарушен пункт 12.2 правил дорожного движения. Водитель не спорил, что остановил автомобиль, только указал, что он остановил свое ТС не далее правого крайнего ряда проезжей части. Его автомобиль движению других ТС не мешал, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Районный суд Самары, а затем и областной Самарский суд приняли сторону инспектора ГИБДД, а водителя обязали выплатить штраф. Когда же дело дошло до ВС, судья встал на сторону водителя.

Судья Сергей Никифоров отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотографиями и т.д. При этом обязанность доказать вину водителя лежит на сотрудниках ГИБДД, которые должны предоставить полный комплект доказательств факта правонарушения.

В рассматриваемом деле таких доказательств не было, а был лишь один административный протокол. Поэтому судья ВС отменил все предыдущие решения по судебному делу из-за недоказанных обстоятельств. 
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Комментарии



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Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотография
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