Водитель из Самары в Верховном суде отменил штраф, основанный только на протоколе ГИБДД

177

Районный суд Самары, а затем и областной Самарский суд приняли сторону инспектора ГИБДД, а водителя обязали выплатить штраф. Когда же дело дошло до ВС, судья встал на сторону водителя.Судья Сергей Никифоров отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотографиями и т.д. При этом обязанность доказать вину водителя лежит на сотрудниках ГИБДД, которые должны предоставить полный комплект доказательств факта правонарушения.В рассматриваемом деле таких доказательств не было, а был лишь один административный протокол. Поэтому судья ВС отменил все предыдущие решения по судебному делу из-за недоказанных обстоятельств.