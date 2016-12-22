Во Владивостоке рецидивист украл водку, деньги и ружье, убил таксиста и попал в ДТП
22 декабря 2016 15:21
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В апреле 2016 года 31-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, гостил у своей знакомой в городе Лесозаводске, а затем похитил у гостеприимной хозяйки бутылку водки, 15 тысяч рублей, охотничье ружье и патроны, говорится в сообщении регионального управления СКР.
После этого приморец попросил знакомого таксиста довезти его до другого населенного пункта. В дороге он выпил водку, поссорился с водителем и во время одной из остановок застрелил его из ружья. Затем он похитил автомобиль и отправился на нем в сторону города Спасск-Дальний, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого мужчина бросил разбитый автомобиль и скрылся с места происшествия.
В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает newsru.com.
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