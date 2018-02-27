Вернуться в свой дом: Судебные приставы Октябрьска помогли двум сиротам получить жильё

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В отделе судебных приставов Октябрьска были возбуждены исполнительные производства об обязании администрации города предоставить гражданину Ч. и гражданке О. жилые помещения площадью не ниже социальных норм, отвечающие санитарным и техническим требованиям. В добровольном порядке решения суда должником исполнены не были.В рамках исполнительных производств должник в лице главы администрации был предупрежден об административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". Это заставило должника в кратчайшие сроки решить вопрос о выделении жилья гражданину Ч. и гражданке О.С девушкой был заключен договор социального найма и вручены ключи от квартиры. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданину Ч. ключи от квартиры будут вручены, когда он вернется из рядов вооруженных сил РоссийскойФедерации, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области