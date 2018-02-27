Верховный суд вынес решение в пользу водителя, повредившего машину из-за дорожной ямы

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Мужчина ехал на своем автомобиле по дороге в Великом Новгороде со скоростью в 60 километров в час и попал в яму на дороге. В результате машина получила серьезные повреждения, ущерб превысил 100 тысяч рублей. Владельцем дороги является МБУ «Городское хозяйство». За инцидент это предприятие лишь наказали штрафом в 2200 рублей за допущение на дороге ямы, превышающей установленные ГОСТом размеры.Когда автомобилист подал в суд и пытался возместить ущерб, с него потребовали доказать, факт того, что он не мог обнаружить на дороге опасность. Но в Верховном суде посчитали, что водитель не должен доказывать свою невиновность. Это должна доказывать компания, которая ответственна за состояние дороги. А водитель может реагировать на опасность на дороге тогда, когда он об этой опасности предупрежден.Как подчеркнули в суде, в задачу дорожной службы входит поддержание дороги в состоянии, при котором водители смогут безопасно по ней передвигаться с разрешенной скоростью. А если на дороге ведутся ремонтные дороги по устранению больших ям, то тогда водителей должны предупреждать об этом дорожными знаками. Но в рассматриваемом случае водителя никто не предупреждал о ямах и выбоинах на дороге. Поэтому в ВС вынесли вердикт – водитель невиновен. Пока же дело направили на рассмотрение в апелляционную инстанцию.Вердикт Верховного суда может переломить ситуацию, когда в случаях повреждения автомобиля из-за дорожных дефектов владельцы дорог ссылаются на пункт ПДД 10.1. По нему водители обязаны двигаться со скоростью, которая обеспечивает «возможность постоянного контроля за движением ТС».