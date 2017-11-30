Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию морального вреда с курящих на балконе соседей
30 ноября 2017 10:43
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Верховный суд разрешил взыскивать с курящих на балконах жильцов компенсацию морального вреда в пользу соседей, которым мешает дым. Об этом сообщает РАПСИ.
Основанием для решения стала тяжба между двумя новосибирцами, которая длилась два года. Истец пытался через суд запретить соседу курить на лоджии, так как дым шел в его квартиру, и требовал компенсации.
Ленинский суд Новосибирска и апелляционная инстанция не пошли заявителю навстречу. Верховный суд признал, что российские законы не запрещают собственнику курить на своем балконе, однако также указал, что россияне имеют право на благополучную окружающую среду. Таким образом, Верховный суд постановил, что если дым мешает другим жильцам дома, запретить курение соседу все же можно.
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