Верховный суд признал законной установку дорожных камер возле временных знаков ограничения скорости
27 марта 2018 20:51
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В предыдущей версии регламента был пункт, в котором установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД была запрещена. Истец считал, что новый пункт регламента противоречит ПДД. Он указал на раздел 8 приложения 1, в котором упоминается, что информационная табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» используется с предупреждающими и запрещающими знаками и знаками особых предписаний. Данная табличка информирует, что на участке дороги производится автоматическая фиксация нарушений.
В Верховном суде посчитали доводы гражданина безосновательными, т.к. нет в ПДД положений, по которым использование средств фиксации нарушений запрещается. Кроме того, в ПДД нет ограничений по использованию таблички «Фотовидеофиксация». В высшей судебной инстанции напомнили, что независимо от вида дорожного знака превышение скорости – нарушение ПДД и ответственность за это нарушение предусмотрена КоАП РФ. Действующая редакция кодекса не нуждается в изменениях из-за доработки регламента МВД. Поэтому суд постановил, что действующий обновленный регламент МВД имеет юридическую силу и соответствует принятым нормативным актам, поэтому права автомобилистов не нарушаются, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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