Верховный суд отклонил новую жалобу Telegram на приказ ФСБ

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Оспаривали приказ юристы Telegram. Они полагают, что документ был утверждён с превышением полномочий и предусматривает внесудебный способ контроля за перепиской неопределённого круга лиц.Решение Верховного суда вступило в силу. Приказ ФСБ действовал с момента издания.Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей.