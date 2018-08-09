Верховный суд отклонил новую жалобу Telegram на приказ ФСБ
9 августа 2018 20:23
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Оспаривали приказ юристы Telegram. Они полагают, что документ был утверждён с превышением полномочий и предусматривает внесудебный способ контроля за перепиской неопределённого круга лиц.
Решение Верховного суда вступило в силу. Приказ ФСБ действовал с момента издания.
Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей.
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9 августа 2018 22:36
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9 августа 2018 20:23
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