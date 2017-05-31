Верховный суд отказал взыскать с России 33,6 млрд руб. в пользу Елены Батуриной за изъятые участки в Москве

79

Защита Елены Батуриной намерена подать иск в ЕСПЧ, об этом РБК заявил адвокат Батуриной Валерий Еременко.«Возможность добиться правосудия в рамках российской судебной системы практически полностью исчерпана. Это основание для рассмотрения спора в Европейском суде по правам человека», — сказал адвокат. По его словам, убытки, во взыскании которых судом было отказано, возникли у доверителя в связи с тем, что земля ранее была приватизирована на основании актов государственных и муниципальных органов.Еременко подчеркнул, что это решение суда нельзя считать законным, так как оно создает прецедент, когда у «лица, которое открыто и добросовестно владело землей, имущество было фактически безвозмездно изъято».В октябре 2016 года аналогичное решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. В марте того же года то же решил Арбитражный суд Москвы.В своем иске компания Батуриной требовала выплатить убытки за изъятые земельные участки на западе Москвы — так называемые посольские земли. В сумму компенсации, о которой идет речь, включены рыночная стоимость земли, налоги и денежные выплаты, которые компания с 2003 года платила в бюджет, так как земли числились на балансе компании.«Территориальная дирекция «Сетуньская» подала соответствующий иск в 2013 году, но в 2014 году суд приостановил процесс для проведения экспертизы, которую запросил истец. Согласно данным этой экспертизы, стоимость изъятой у компании земли составила 18,5 млрд руб.», — заявлял представитель истца. Батурина тогда заявила, что эта оценка занижена, так как экспертиза была проведена с нарушениями.Представитель Министерства финансов, которое представляет в суде Россию, попросил в иске отказать. По его мнению, сам факт причинения убытков компании Батуриной отсутствует, так как земля была истребована из чужого незаконного владения, а не изъята в пользу государства.Общая площадь участков, которые Росимущество в 2010 году потребовало от компании Батуриной, составляет примерно 16 га. Участки находятся на пересечении Минской и Староволынской улиц.В 1993 году эта земля была зарезервирована президентским указом под строительство дипломатических представительств Индии, Кубы и Китая, однако в 2003 году эти участки купила компания Батуриной на вторичном рынке — у АОЗТ «Матвеевское». Росимущество оспаривало правомерность этой сделки.В ответ на это компания Батуриной добивается в суде того, чтобы указ президента, который резервировал эти участки земли, был признан незаконным, поскольку сделка по приобретению ее компанией этих участков была совершена до вступления в силу указа. «Территориальная дирекция «Сетуньская» планировала использовать спорные земли для строительства мультифункционального комплекса «Сетунь-Хиллс».Фото rbc.ru