Верховный суд напомнил ГИБДД о неправомерности выписывать штрафы бывшим владельцам

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Водитель не сдался и направился в суд. Но и там ему отказали в отмене штрафа. Отказ был и в областном суде. Только когда дело дошло до Верховного суда, штраф был отменен. В высшей судебной инстанции признали, что выводы предыдущих судов были ошибочными.По регламенту при покупке автомобиля у собственника есть 10 дней на то, чтобы поставить свою машину на учет в ГИБДД. Но некоторые недобросовестные покупатели так и не ставят машину и не проводят перерегистрацию своего авто.Судья ВС уточнил, что доказательством управления автомобилем новым собственником является договор купли-продажи, договор лизинга, полис ОСАГО и другие документы. Суды должны эти документы исследовать и принимать во внимание в обязательном порядке. А то, что в базе данных ГИБДД машина числится по-прежнему за предыдущим владельцем, информация из этих документов не опровергает.Фото: mos.news