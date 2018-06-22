Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
22 июня 2018 07:19
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Позицию вице-премьера РБК подтвердил представитель Козака Илья Джус. В пресс-службе Минздрава вопросы о совещании переадресовали в правительство, но отметили, что решение о регулировании электронных сигарет (в том числе устройств для нагревания табака) так же, как и обычных сигарет, считают «абсолютно правильным и соответствующим современным научным данным и международным требованиям».
Табачные изделия относятся к подакцизным товарам, которые курирует первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В пресс-службе Минфина РБК сообщили только, что «акцизы на все виды подакцизной продукции устанавливаются в Налоговом кодексе». В Минпромторге на запрос РБК не ответили.
Сейчас рынок вейпов и электронных сигарет в России законодательно не регулируется, их продажа и потребление никак не ограничены. Предложения о регулировании этого сегмента рынка поступали от разных ведомств, но активнее всех выступал Минздрав. В министерстве отмечали, что курение является причиной 10% смертей взрослого населения России, а из-за болезней, вызванных курением, ежегодно гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тыс. в России.
Ограничение продажи вейпов и электронных сигарет было одним из пунктов стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Но проект стратегии раскритиковали Минэкономразвития и ФАС, которые настаивали, что вред электронных сигарет и вейпов должен быть доказан результатами исследований. Запрет на использование вейпов в кафе и ресторанах, а также запрет на их продажу в тех местах, что и для традиционных сигарет, был прописан и в антитабачной концепции Минздрава. Документ, призванный уменьшить число курильщиков, Минздрав внес на согласование в правительство в октябре прошлого года, но, как сообщали источники РБК, спустя несколько недель его вернули на доработку. Еще одну попытку ограничить курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах Минздрав предпринял в ноябре: пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай говорил РБК, что для этого до 25 февраля 2018 года будет разработан отдельный документ, но о его дальнейшей судьбе не сообщалось.
Как уточнили РБК в Минздраве, однозначно утверждать, что вреда от электронных сигарет меньше, чем от обычного табака, нельзя. В министерстве убеждены, что электронные сигареты более привлекательны для молодежи и вовлекают в зависимость новых людей, а данные о том, что эти продукты способствуют отказу от потребления табака, не подтверждаются.
Приравнять использование электронных сигарет и кальянов к курению табака предлагали и депутаты. Законопроект с таким предложением был внесен в Госдуму в марте 2017 года — как поясняли авторы законопроекта сенаторы Лариса Тюрина, Валерий Рязанский и Эдуард Исаков, электронные курительные изделия стимулируют потребление табака, «поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики». За то, чтобы применять к вейпам и электронным сигаретам такие же ограничения, которые действуют для курения табака, высказывалась и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ дошел до Госдумы, однако так и не был рассмотрен в первом чтении. Комитет нижней палаты по охране здоровья посчитал, что документ нуждается в исправлениях. В частности, там указывалось, что не во всех электронных устройствах содержатся табак и никотин, следовательно, говорить о нанесении вреда жизни и здоровью человека невозможно.
За раздельное регулирование электронных и обычных сигарет выступал Минпромторг. В начале этого года министерство подготовило законопроект («О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака»), предполагавший ограничить использование, продажу и рекламу электронных сигарет, устройств для нагревания табака и вейпов. Минпромторг предлагал запретить продавать такие устройства несовершеннолетним и ограничить их использование в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами (в образовательных и медицинских учреждениях, зданиях органов власти, на спортивных и культурных объектах, в самолетах и всех видах общественного транспорта, на детских площадках, в лифтах домов).
Как утверждает источник РБК, после совещания должна начаться работа по подготовке поправок в действующее законодательство, но пока официальных поручений с назначением ответственных сделано не было. «Вероятно, в рамках подготовки поправок не все нормы и ограничения действующего законодательства будут распространены на альтернативные способы курения», — отметил собеседник РБК. По оценке информагентства «Русский табак», объем рынка вейпов и других альтернативных средств курения в России по итогам 2017 года составил около $300 млн. По данным Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем, в России в 2016 году доля взрослых, которые когда-либо слышали об электронных сигаретах, составила 79,9%, а 3,5% (4,2 млн человек) взрослых постоянно их использовали.
Обсуждение с представителями отрасли дальнейшего регулирования уже началось: в частности, Козак на прошлой неделе провел встречу с представителями компании Philip Morris International (PMI), которая производит устройства для нагревания табака IQOS. Факт встречи РБК подтвердил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. Новая нормативно-правовая база, основанная на научно подтвержденных данных о пониженном риске для здоровья альтернативных традиционному курению табака продуктов, необходима, чтобы предотвратить распространение новой никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних и некурящих и реализовать ее потенциал для снижения уровня табакокурения, отметил Слипченко. По его словам, на встрече также обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы, в рамках которой PMI локализует в России производство табачных стиков для iQOS. О том, что PMI планирует вложить 9,5 млрд руб. в локализацию производства табачных стиков на фабрике «Филип Моррис Ижора», было объявлено на ПМЭФ-2018.
Но другого крупного производителя табака — British American Tobacco (BAT), который выпускает устройство для нагревания табака Glo, пока не привлекали к обсуждению этого вопроса, рассказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова. «Мы считаем, что нагреваемый табак, электронные испарители и другая инновационная продукция должны иметь отдельное регулирование, — сказала Гуськова. — Новые технологии кардинально отличаются от сигарет и курения. Вейпинг-продукция даже не содержит табака, а система нагревания табака исключает его горение и выделяет на 90–95% меньше токсичных веществ, чем сигареты». По словам Гуськовой, регулирование должно обеспечить качество и безопасность новой продукции для потребителя, но «не ограничивать возможности для разработки и маркетинга продукции с потенциально меньшими рисками».
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Комментарии
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