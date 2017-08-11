Ведущий специалист АО «Транснефть-Приволга» пойдет под суд за мошенничество

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По версии следствия, он за денежное вознаграждение в 1 миллион рублей обязался сокрыть нарушения, допущенные сторонней организацией при выполнении заключенного с АО «Транснефть-Приволга» контракта.Уголовное дело расследовано следователями УФСБ России по Самарской области.Прокуратура направила дело в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.