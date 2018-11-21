Валдайского поэта-каннибала осудили на 19 лет

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Следствие установило, что 8 марта 2017 года Лучин вместе с девушкой 1995 года рождения находился у неё в квартире, где они распивали крепкие напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на фоне внезапной личной неприязни. Преступник вооружился ножом и бутылкой и много раз ударил девушку, после чего надругался над её телом. Следователям также удалось доказать факт каннибализма.В итоге суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.Фото: © СУ СКР по Новгородской области