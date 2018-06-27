ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
27 июня 2018 23:55
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«После рассмотрения суд отказал в удовлетворении иска», — сообщили в суде. Иск был принят к производству в апреле, свидетельствуют данные электронной справочной.
Как пояснил в разговоре с РБК Лев Воропаев, в своем исковом заявлении он указал на противоречие в пунктах ПДД. «Водитель — это лицо, которое управляет транспортным средством, и его при нахождении на обочине или трассе — вне машины — теперь обязывают надевать светоотражающую куртку. Но, следуя тем же правилам, водитель, покидая транспортное средство, становится пешеходом. Это некорректные требования», — отметил Воропаев.
Новая норма в правилах дорожного движения, которую пытался оспорить правозащитник, вступила в силу 18 марта 2018 года. Соответствующее постановление правительства было принято 12 декабря.
Согласно постановлению водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала, когда вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости захочет выйти на обочину или проезжую часть при вынужденной остановке автомобиля или ДТП.
При обосновании этой нормы правительство приводило статистику, согласно которой за шесть месяцев 2017 года водителей 66 раз сбивали при остановке ночью за городом. Количество подобных инцидентов увеличилось за год на 4,8%.
В связи с этой нормой в КоАП не появилась новая статья, посвященная наказанию в случае нарушения этого пункта правил, а светоотражающий жилет не был внесен в перечень обязательных предметов в машине, без которых ее нельзя использовать. В пресс-службе МВД подтверждали РБК, что штрафовать водителей за отсутствие жилетов не будут.
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