Я нашел ошибку
Главные новости: 
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
Обязательное подтверждение регистрации через электронную почту и телефонные номера.
Чтобы избавиться от «троллей» и бот-аккаунтов, Twitter введет новые правила регистрации
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.
Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост сенатора от Москвы в Совете Федерации
Он стал первым наставником за 28 лет, которому удалось вывести египтян на чемпионат мира.
Тренер египетской сборной Эктор Купер ушел в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности.
Дмитрий Азаров: "Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет"
На улице Куйбышева в Самаре провели танцевальный парад
На улице Куйбышева в Самаре провели танцевальный парад: фото
В последнем туре немцы проиграли Южной Корее и вылетели с турнира.
Сборная Германии потеряла титул чемпиона мира по футболу
Приходите на площадь Куйбышева!
‏Пол Окенфолд завтра выступит на площади Куйбышева на фнфесте
сегодня  Четверг, 28 июня, 00:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 63.14
0.35
EUR 73.6
0.19
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов

27 июня 2018 23:55
34
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
Верховный суд отказал в удовлетворении иска правозащитника Льва Воропаева, который оспаривал правило об ​обязанности водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке на трассе в темное время суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«После рассмотрения суд отказал в удовлетворении иска», — сообщили в суде. Иск был принят к производству в апреле, свидетельствуют данные электронной справочной.

Как пояснил в разговоре с РБК Лев Воропаев, в своем исковом заявлении он указал на противоречие в пунктах ПДД. «Водитель — это лицо, которое управляет транспортным средством, и его при нахождении на обочине или трассе — вне машины — теперь обязывают надевать светоотражающую куртку. Но, следуя тем же правилам, водитель, покидая транспортное средство, становится пешеходом. Это некорректные требования», — отметил Воропаев.

Новая норма в правилах дорожного движения, которую пытался оспорить правозащитник, вступила в силу 18 марта 2018 года. Соответствующее постановление правительства было принято 12 декабря.

Согласно постановлению водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала, когда вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости захочет выйти на обочину или проезжую часть при вынужденной остановке автомобиля или ДТП.

При обосновании этой нормы правительство приводило статистику, согласно которой за шесть месяцев 2017 года водителей 66 раз сбивали при остановке ночью за городом. Количество подобных инцидентов увеличилось за год на 4,8%.

В связи с этой нормой в КоАП не появилась новая статья, посвященная наказанию в случае нарушения этого пункта правил, а светоотражающий жилет не был внесен в перечень обязательных предметов в машине, без которых ее нельзя использовать. В пресс-службе МВД подтверждали РБК, что штрафовать водителей за отсутствие жилетов не будут.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
27 июня 2018  23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.  Закон
33
27 июня 2018  20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем.
Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд Берлина не выдавать его Москве
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем.  Закон
184
26 июня 2018  15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.
В постановлении Верховного Суда говорится, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.   Закон
347
22 июня 2018  14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС предложил наказывать по делам о публичных мероприятиях.
Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
305
22 июня 2018  07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
302
22 июня 2018  06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал жертвой нечистоплотных партнеров.
Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
276
21 июня 2018  22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.
СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.  Закон
381
Весь список
Происшествия
27 июня 2018  21:09
Сейчас вор задержан.
Липецкий «гастролер» украл из камеры хранения стадиона «Самара Арена» чемодан, принадлежавший болельщику из Коста-Рики
 Сейчас вор задержан.  Происшествия
271
27 июня 2018  16:07
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
  Происшествия
200
27 июня 2018  14:43
Сотрудники отдела полиции Тольятти ведут поиски девочки-подростка
  Происшествия
225
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
215
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
395
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
532
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1751
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
610
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
691
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
160
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
110
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
117
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1022
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2343
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
103
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
494
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
781
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
946
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
В Тольятти состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда