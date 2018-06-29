ВИЧ-инфицированная тольяттинка могла заразить опасным недугом своего 2-летнего сына

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Как сообщали в прокуратуре Автозаводского района Тольятти, "нерадивая мать с момента рождения малыша не принимала необходимые медикаменты, которые должны были препятствовать передаче болезни сыну."Кроме того, женщина не встала на учет в СПИД-центре.В настоящее время служители закона проводят дознание по уголовному делу.