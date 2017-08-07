В женской ИК №15 прокуратурой выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду

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Установлено, что на швейном производстве женщины привлекаются к сверхурочным работам, в том числе в выходные дни и ночное время суток, с существенным нарушением допустимых законом пределов и ограничений, а также при отсутствии законных оснований.При этом фактически отработанное осужденными время при отражении в соответствующих табелях администрацией ИК-15 существенно занижено.Кроме того, в целях повышения производительности труда администрация исправительного учреждения незаконно применила к ряду осужденных меры взыскания за уход с рабочего места во время утвержденных перерывов для отдыха. Указанные выговоры отменены спецпрокурором.По результатам проверки Самарским спецпрокурором в адрес начальника ИК-15 внесено представление с требованием об устранении допущенных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.