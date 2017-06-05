В тольяттинском кафе-баре незаконно продавали алкоголь

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В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в кафе-баре, расположенном на улице Шлюзовая в Комсомольском районе.Нарушения подтвердились, так продажа алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии и без товарно-сопроводительных документов.В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях. Алкогольная продукция стоимостью 19 000 рублей изъята из незаконного оборота. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 14 000 до 20 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает облМВД.