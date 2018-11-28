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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В суд Москвы подано исковое заявление Александра Хинштейна против Владимира Жириновского

28 ноября 2018 19:58
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Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации подано в Тверской районный суд Москвы. 

Об этом сообщает адвокат, член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе.

"Сегодня мы подали в Тверской районный суд Москвы иск против Владимира Жириновского. Я в этом деле представляю интересы депутата Государственной думы РФ, Александра Хинштейна.
Дело обещает быть интересным", - написал  Шота Горгадзе в Твиттере.

Как пишет РБК, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн подал в Тверской районный суд иск в отношении главы партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РБК сообщил адвокат Хинштейна Шота Горгадзе.

«Мы просим взыскать 10 млн руб. с Владимира Жириновского за оскорбительные высказывания, которые были им произнесены в адрес моего доверителя», — уточнил адвокат.

По его словам, у Хинштейна есть большой шанс победить в суде, так как против Жириновского была собрана доказательная база. В настоящее время депутат вместе со своим представителем в суде ждут дату назначения судебного заседания.

В копии документа, которая находится в распоряжении РБК, уточняется, что конфликт между Жириновским и Хинштейном произошел 12 сентября 2018 года в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Слова Жириновского в свой в адрес депутат расценил как «негативные и порочащие честь и достоинство».

Согласно иску, во время эфира Владимир Жириновский обвинил Хинштейна во лжи и в разорении страны, а также называл его «подлецом» и «негодяем». 

РБК направил запрос в пресс-службу ЛДПР и пресс-службу Тверского районного суда.


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Комментарии



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