В споре между бенефициаром ТРК «Вива Лэнд» Кузьминым и компанией «Открытие брокер» одержал победу самарский бизнесмен

85

Первым, кому это удалось, стал Владимир Кузьмин, догадавшийся судиться с контрагентами не в Самаре, а в Санкт-Петербурге. Он смог взыскать с «Открытие брокер» более 2 млрд руб. Компания попыталась уменьшить сумму долга.Как выяснилось значительная часть похищенных средств инвестировалась не напрямую Кузьминым, а подконтрольной ему компанией «Рубин». «Открытие брокер» в Арбитражном суде Самарской области попытался добиться признания сделки по переходу прав требований от «Рубина» к Кузьмину недействительной. На кону была сумма в 1,2 млрд руб. В июле нынешнего года арбитраж отказал «Открытию брокер» в иске, и компания подала апелляционную жалобу. 21 августа суд постановил оставить решение первой инстанции без изменений.Фото: «СО» ОНЛАЙН