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В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать

2 января 2018 19:56
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Прокуратурой Ставропольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., обвиняемой в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Установлено, что С., находясь в квартире дома по улице Менжинского села Ташелка, нанесла своей матери множественные удары, от которых та скончалась в медицинском учреждении.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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