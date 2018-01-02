В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать

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Установлено, что С., находясь в квартире дома по улице Менжинского села Ташелка, нанесла своей матери множественные удары, от которых та скончалась в медицинском учреждении.Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор суда не вступил законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.