В селе Новый Буян женщина осуждена к 5 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседа

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18+Прокуратурой Красноярского района поддержано государственное обвинение в отношении 44-летней жительницы села Новый Буян, обвиняемой в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".Судом установлено, что женщина пришла в дом к соседям и в ходе возникшего конфликта нанесла один удар ножом в область бедра хозяина. В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор суда в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры.