Я нашел ошибку
Главные новости: 
Когда потерпевший увидел содержимое переданного ему чемодана, преступник уже скрылся в неизвестном направлении.
Москвич обменял 70 млн рублей на сумку с бумажками
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.
Экс-руководитель тольяттинского спецкомбината ритуальных услуг попался на взятке в 12 тысяч
Местный житель Эрнан Мария обратил внимание, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из вида. Присмотревшись, он понял, что они оказались в воде и не могли выйти из-за сильного волнения, причем их относило все дальше в море.
Аргентинский рыбак "поймал" на удочку тонувших девочек
Порошенко сказал об этом, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Керченском проливе быть использована для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы на Украине.
Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси.
Для дороги и салона. В Госдуме предложили ставить в такси две камеры
С 07:00 1 декабря до 22:00 2 декабря.
В Самаре будет ограничено движения по улице Рабочая
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения соревнований, а также каток для массового катания площадью 2625 м2.
В этом году во всех районах планируют залить более 120 ледовых площадок. Список катков в Самаре
сегодня  Пятница, 30 ноября, 20:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 66.63
-0.31
EUR 75.89
0.37
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В селе Новый Буян женщина осуждена к 5 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседа

30 ноября 2018 17:30
92
В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.
18+
Прокуратурой Красноярского района поддержано государственное обвинение в отношении 44-летней жительницы села Новый Буян, обвиняемой в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Судом установлено, что женщина пришла в дом к соседям и в ходе возникшего конфликта нанесла один удар ножом в область бедра хозяина. В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 ноября 2018  19:57
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.
Экс-руководитель тольяттинского спецкомбината ритуальных услуг попался на взятке в 12 тысяч
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.  Закон
24
30 ноября 2018  17:30
В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.
В селе Новый Буян женщина осуждена к 5 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседа
В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.  Закон
91
30 ноября 2018  17:23
По информации сотрудников полиции, он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
В Самаре правоохранители задержали мужчину с героином
По информации сотрудников полиции, он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.   Закон
99
30 ноября 2018  16:35
Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того чтобы ему легче было получить гражданство Российской Федерации.
Тольяттинка за 10 000 рублей согласилась на фиктивный брак с иностранцем
Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того... Закон
117
29 ноября 2018  22:13
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...
В кафе «Тимур» на 1045-м километре трассы М5 открыли свою маленькую теневую игорную зону
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...  Закон
365
29 ноября 2018  21:35
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области либо их коллеги из ФСБ около гостиницы «Хаятт» в Екатеринбурге.
Силовики задержали известного уральского «телеграмера» Александра Устинова
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской... Закон
426
29 ноября 2018  20:52
Задержали Петрова 26 ноября.
Начальник контрольного отдела областной налоговой службы Александр Петров арестован на 2 месяца
Задержали Петрова 26 ноября.  Закон
290
Весь список
Происшествия
30 ноября 2018  20:02
Когда потерпевший увидел содержимое переданного ему чемодана, преступник уже скрылся в неизвестном направлении.
Москвич обменял 70 млн рублей на сумку с бумажками
Когда потерпевший увидел содержимое переданного ему чемодана, преступник уже скрылся в неизвестном направлении.  Происшествия
0
30 ноября 2018  18:45
Местный житель Эрнан Мария обратил внимание, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из вида. Присмотревшись, он понял, что они оказались в воде и не могли выйти из-за сильного волнения, причем их относило все дальше в море.
Аргентинский рыбак "поймал" на удочку тонувших девочек
Местный житель Эрнан Мария обратил внимание, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из вида. Присмотревшись, он понял, что они оказались в воде и не могли... Происшествия
51
30 ноября 2018  13:54
В Самаре пьяный водитель на
В Самаре пьяный водитель на "Ниве" врезался в крыльцо аптеки
По предварительной информации водитель "был пьян. Происшествия
205
Весь список
Криминал
30 ноября 2018  13:18
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
Во время беседы между ними возникла ссора. Криминал
164
30 ноября 2018  10:54
В Самарской области пятеро человек похитили и убили двух мужчин Теперь они предстанут перед судом.
В Самарской области пятеро человек похитили и убили двух мужчин
Теперь они предстанут перед судом. Криминал
218
29 ноября 2018  10:41
В Тольятти молодой человек обманул покупателя при продаже косметики в Интернете
В Тольятти молодой человек обманул покупателя при продаже косметики в Интернете
Получив почти 13 тысяч рублей на банковскую карту, продавец товар покупателю не отправил. Криминал
221
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
148
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
604
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
545
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
997
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1090
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1025
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
911
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
872
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1293
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1682
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1710
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2883
Весь список

Мероприятия
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные