В селе Красноармейское сожгли 641 свинью в связи с АЧС
13 ноября 2017 16:44
28
Напомним, в конце октября на территории села Красноармейское сразу в 3 личных подсобных хозяйствах были отмечены случаи падежа свиней. Пробы патматериала, отобранные от погибших животных, были отправлены на лабораторные анализы. Экспертиза подтвердила опасения ветеринаров о наличии вируса африканской чумы.
В связи с этим вышло Постановление правительства Самарской области об установлении карантина по АЧС. В первую угрожаемую зону попало полностью все село Красноармейское. По существующим ветеринарным нормативам, всё свинопоголовье, находящееся в первой угрожаемой зоне, подлежит обязательному уничтожению. Ветеринары обследовали все без исключения дворы и выявили наличие у населения 641 головы свиней, которые были изъяты и уничтожены при помощи инъекций со специальным ветпрепаратом. Туши свиней были вывезены на полигон в нескольких километрах от села, в границах бывшего скотомогильника, и сожжены.
На всех трех автомобильных выездах из села Красноармейского – были установлены круглосуточные карантинные ветеринарные посты. Специалисты ветеринарных служб совместно с сотрудниками ДПС совершают досмотр автотранспорта, чтобы предотвратить вывоз мяса или живых свиней из карантинной зоны. Все автомобили проезжают через дезинфекционный барьер – для обработки колес специальным дезраствором и хлорной известью.
Грунтовые дороги, ведущие из села были перепаханы, с целью ограничить неконтролируемый выезд автотранспорта из села. Все подсобные помещения, где содержались больные свиньи были сожжены, а территория продезинфицирована. Запрещен выезд и въезд любого автотранспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированных очагов.
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.
Всем сельчанам, у которых были изъяты свиньи, получат денежную компенсацию из расчета порядка 106 рублей за килограмм живого веса за взрослых животных, и порядка 350 рублей за килограмм за молочных поросят.
Вторая угрожаемая карантинная зона по АЧС наложена на весь Красноармейский район. Это значит, что на территории всего
муниципального района запрещены реализация свиней и мяса свинины, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, связанных с перемещением свиней, закупка свиней у населения и их вывоз за пределы угрожаемой зоны.
Карантин будет действовать до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 ноября 2017 16:44
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года. Закон
20
13 ноября 2017 16:15
В размере 15000 рублей. Закон
76
13 ноября 2017 15:50
Закон
64
13 ноября 2017 15:49
Постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории... Закон
73
13 ноября 2017 15:44
По данному факту возбуждено уголовное дело. Закон
71
11 ноября 2017 16:15
В одном из офисов он прихватил с собой 12 дорогих телефонных аппаратов на сумму 234 000 рублей. Еле удерживая похищенное имущество в руках, вор ретировался с места... Закон
436
11 ноября 2017 13:23
Сообщить о неправомерных звонках кредитных организаций можно в Роскомнадзор. Закон
536
Происшествия
13 ноября 2017 14:47
Злоумышленник проник в здание церкви, похитил 100 рублей и, взяв ключи, проник в подсобное помещение. Там он разобрал компьютер и украл жесткий диск. Происшествия
81
13 ноября 2017 13:29
Такое решение принял Арбитражный суд. Происшествия
107
13 ноября 2017 12:39
В ДТП пострадали два человека. Происшествия
145
Криминал
13 ноября 2017 14:55
В ходе расследования установлено: потерпевший, работающий разнорабочим в одном из частных домов, стал участником ссоры между своим работодателем и соседом. Криминал
78
13 ноября 2017 13:11
Пенсионерка написала в полицию заявление о пропаже бытовой техники. Криминал
117
13 ноября 2017 12:02
Мужчина при этом был пьян. Криминал
80
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4169
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1559
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8422
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2317
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9107
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2716
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1304
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1651
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1543
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1292
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2922
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2739
Мероприятия