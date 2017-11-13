В селе Красноармейское сожгли 641 свинью в связи с АЧС

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Напомним, в конце октября на территории села Красноармейское сразу в 3 личных подсобных хозяйствах были отмечены случаи падежа свиней. Пробы патматериала, отобранные от погибших животных, были отправлены на лабораторные анализы. Экспертиза подтвердила опасения ветеринаров о наличии вируса африканской чумы.В связи с этим вышло Постановление правительства Самарской области об установлении карантина по АЧС. В первую угрожаемую зону попало полностью все село Красноармейское. По существующим ветеринарным нормативам, всё свинопоголовье, находящееся в первой угрожаемой зоне, подлежит обязательному уничтожению. Ветеринары обследовали все без исключения дворы и выявили наличие у населения 641 головы свиней, которые были изъяты и уничтожены при помощи инъекций со специальным ветпрепаратом. Туши свиней были вывезены на полигон в нескольких километрах от села, в границах бывшего скотомогильника, и сожжены.На всех трех автомобильных выездах из села Красноармейского – были установлены круглосуточные карантинные ветеринарные посты. Специалисты ветеринарных служб совместно с сотрудниками ДПС совершают досмотр автотранспорта, чтобы предотвратить вывоз мяса или живых свиней из карантинной зоны. Все автомобили проезжают через дезинфекционный барьер – для обработки колес специальным дезраствором и хлорной известью.Грунтовые дороги, ведущие из села были перепаханы, с целью ограничить неконтролируемый выезд автотранспорта из села. Все подсобные помещения, где содержались больные свиньи были сожжены, а территория продезинфицирована. Запрещен выезд и въезд любого автотранспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированных очагов.Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.Всем сельчанам, у которых были изъяты свиньи, получат денежную компенсацию из расчета порядка 106 рублей за килограмм живого веса за взрослых животных, и порядка 350 рублей за килограмм за молочных поросят.Вторая угрожаемая карантинная зона по АЧС наложена на весь Красноармейский район. Это значит, что на территории всегомуниципального района запрещены реализация свиней и мяса свинины, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, связанных с перемещением свиней, закупка свиней у населения и их вывоз за пределы угрожаемой зоны.Карантин будет действовать до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по Самарской области.