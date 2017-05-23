В селе Хворостянка фермер пойдет под суд за мошенничество
23 мая 2017 21:22
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По версии следствия, в 2014 году, являясь главой фермерского хозяйства, женщина подала в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявку для признания ее получателем грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Согласно предоставленному в министерство бизнес-плану, предпринимательница планировала приобрести 100 голов крупного рогатого скота для разведения в Хворостянском районе. В августе 2014 года женщина получила в качестве гранта 4 миллиона 811 тысяч рублей, которые неправомерно использовала на личные нужды. В начале 2015 года она отчиталась в Министерство, что израсходовала средства на развитие семейной животноводческой фермы. Однако проведенная счетной палатой проверка показала, что в действительности этого сделано не было, а предоставленные документы являются фиктивными.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Её ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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