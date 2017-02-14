В самарском транспорте появились стикеры судебных приставов

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В рамках акции «Узнай о своих долгах» региональное Управление службы судебных приставов проинформировало граждан о необходимости оплачивать свои задолженности.Совместно с администрацией Самары были созданы и размещены в общественном транспорте графические изображения.Стикеры появились в салонах общественного транспорта, а именно трамваях, автобусах и вагонах метро. Всего более 200 изображений.Они информируют, в том числе, и о таких мерах воздействия на должников как ограничение выезда за пределы Российской Федерации, ограничение специального права на право пользования транспортными средствами (закон №340-ФЗ), взыскание исполнительского сбора.Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам.В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы также посещают заводы, предприятия и учреждения региона, проводят акции в местах массового скопления граждан, совместные мероприятия с ГИБДД.