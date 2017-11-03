В ракетно-космическом центре «Прогресс» вскрыли нарушения на 400 миллионов рублей

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Как установило следствие, в первом случае речь идет о событиях 2010 года. Тогда в рамках федеральной целевой программы между АО «РКЦ «Прогресс» и неким обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение одного из корпусов центра на сумму более 1 млрд руб.Следствие утверждает, что д​еньги были выделены в полном объеме, однако не все работы, оговоренные в договоре, были выполнены. При этом в декабре 2014 года стороны расторгли договор с условием отсутствия взаимных претензий.Следствие также установило, что в 2014 году РКЦ «Прогресс» заключил госконтракт на реконструкцию и переоснащение своей производственной базы на общую сумму более 3,2 млрд руб. ​В 2015 году был заключен дополнительный контракт еще более чем на 1 млрд руб. В том же году центр заключил несколько дополнительных договоров на общую сумму 185 млн руб., но дополнительное оснащение так и не было поставлено.Общий ущерб, который был причинен бюджету сотрудниками РКЦ «Прогресс», составил 404 млн руб., уточняет СКР.Имена подозреваемых СКР не называет, уточняя, что следствие работает над установлением всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.АО «РКЦ «Прогресс» создано в 1996 году путем слияния Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и самарского завода «Прогресс». Головная организация предприятия находится в Самаре.Фото: thaipedia.fedpress.ru