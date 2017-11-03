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В ракетно-космическом центре «Прогресс» вскрыли нарушения на 400 миллионов рублей

3 ноября 2017 18:23
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В Самаре заведены уголовные дела по факту злоупотреблений сотрудниками РКЦ «Прогресс». Имена конкретных фигурантов пока не установлены, но известно, что их действия привели к ущербу в 400 млн руб.
Как пишет РБК, Следственное управление СКР по Самарской области завело два уголовных дела против сотрудников ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по факту злоупотребления служебными полномочиями, в результате которых был причинен ущерб бюджету в размере свыше 400 млн руб. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следственного комитета России. Оба дела заведены по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как установило следствие, в первом случае речь идет о событиях 2010 года. Тогда в рамках федеральной целевой программы между АО «РКЦ «Прогресс» и неким обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение одного из корпусов центра на сумму более 1 млрд руб.

Следствие утверждает, что д​еньги были выделены в полном объеме, однако не все работы, оговоренные в договоре, были выполнены. При этом в декабре 2014 года стороны расторгли договор с условием отсутствия взаимных претензий.

Следствие также установило, что в 2014 году РКЦ «Прогресс» заключил госконтракт на реконструкцию и переоснащение своей производственной базы на общую сумму более 3,2 млрд руб. ​В 2015 году был заключен дополнительный контракт еще более чем на 1 млрд руб. В том же году центр заключил несколько дополнительных договоров на общую сумму 185 млн руб., но дополнительное оснащение так и не было поставлено.

Общий ущерб, который был причинен бюджету сотрудниками РКЦ «Прогресс», составил 404 млн руб., уточняет СКР.

Имена подозреваемых СКР не называет, уточняя, что следствие работает над установлением всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

АО «РКЦ «Прогресс» создано в 1996 году путем слияния Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и самарского завода «Прогресс». Головная организация предприятия находится в Самаре.


Фото:  thaipedia.fedpress.ru


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Комментарии



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3 ноября 2017  18:23
В Самаре заведены уголовные дела по факту злоупотреблений сотрудниками РКЦ «Прогресс». Имена конкретных фигурантов пока не установлены, но известно, что их действия привели к ущербу в 400 млн руб.
В ракетно-космическом центре «Прогресс» вскрыли нарушения на 400 миллионов рублей
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