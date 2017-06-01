В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах

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Кроме того, вводится запрет на парковку автомобилей в скверах и в арках, а также на территориях общего пользования, если размещение машины препятствует механизированной уборке или вывозу снега и мусора.Как пояснил руководитель Центра гражданского взаимодействия Андрей Ишмуратов, данные поправки вносят уточнения. Если парковать автомобиль на газоне, то разрушается его травяной покров, на проезжую часть выносится грязь. В результате дворы более пыльные. А запрет на детских площадках важен и с точки зрения защиты от террористических действий.