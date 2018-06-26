В постановлении Верховного Суда говорится, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой
26 июня 2018 15:10
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Согласно принятому документу, арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой, так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.
«Административный арест за совершение административных правонарушений, связанных с организацией и проведением публичных мероприятий либо участием в них, назначается... когда применение иного, более мягкого административного наказания. не будет отвечать задачам законодательства об административных правонарушениях и целям административного наказания», — говорится в постановлении.
Верховный суд попросил суды «обратить внимание» на этот факт.
В документе также говорится, что административное задержание может быть обосновано тем, что во время митинга человек «может возобновить противоправные действия», если есть обоснованные подозрения, что нарушитель может не явиться на судебное заседание, а также в том случае, если есть необходимость совершить в его отношении «процессуальные действия», требующие личного участия нарушителя и предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, а также для «закрепления доказательств, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении», говорится в постановлении Верховного суда.
Доставить в участок для составления протокола или подвергнуть административному задержанию нарушителей можно «в исключительных случаях», если без применения такого рода мер нельзя выявить, что было совершено административное правонарушение, установить личность нарушителя, а также если без этого нельзя обеспечить «правильное и своевременное рассмотрение дела» о такого рода нарушениях и отследить исполнение принятого по этому поводу решения.
Все дела о несанкционированных акциях должны рассматриваться в открытом режиме — за исключением случаев, когда возможно разглашение гостайны в ходе суда. Кроме того, ход рассмотрения дела граждане имею право фиксировать письменно или с помощью средств аудиозаписи. «Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет допускаются с разрешения судьи в установленном им порядке», — указывает ВС.
Кроме того, Верховный суд приравнял несколько проводимых одновременно одиночных пикетов к митингам, если они «с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией», а их участники «территориально тяготеют друг к другу, используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы». В этом случае проведение пикетов нужно будет согласовывать наравне с митингами.
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Комментарии
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26 июня 2018 15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы. Закон
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Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
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