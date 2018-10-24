В отношении главы Самары возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства
24 октября 2018 16:47
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Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из Прокуратуры Самары, которая содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов местного самоуправления, муниципального предприятия и хозяйствующего субъекта.
МП «Пассажиравтотранс» осуществляло перевозки по муниципальным маршрутам на основании муниципальных контрактов до конца первого квартала текущего года.
В начале декабря 2017 года врио главы г.о. Самара было проведено совещание, в рамках которого обсуждался вопрос о передачи в аренду имущества МП «Пассажиравтотранс».
По итогам совещания было принято решение подготовить «дорожную карту» передачи в аренду имущества муниципального предприятия (движимое и недвижимое имущество, автобусные маршруты с переводом сотрудников предприятия).
В апреле 2018 года между муниципальным предприятием и ООО «Самара Авто Газ» был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса.
17 апреля 2018 года Департаментом транспорта по итогам проведенного запроса котировок был заключен муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «Самара Авто Газ».
Ранее перевозки по данным маршрутам осуществляло МП «Пассажиравтотранс».
Начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок составляла ноль рублей, при этом максимальная цена, указанная в извещении отличалась от максимальной цены, указанной в закупке - 0,1 рублей.
Срок действия муниципальных контрактов с 17 апреля текущего года по 17 апреля 2025 года.
Для определения НМЦК контрактов Департаментом транспорта Администрации г.о. Самара направлялись запросы о начальной (максимальной) цене контрактов в адрес МП «Пассажиравтотранс», ООО «Самара Авто Газ», ООО «Шоссе» и ООО «Рейс». В запросе Департамента была указана информация о том, что одним из условий осуществления перевозок является оставление платы за проезд пассажиров и провоз багажа в распоряжении перевозчика.
Обществами была предоставлена информация в Департамент о начальной (максимальной) цене контрактов - 0 рублей.
Было установлено, что ООО «Рейс» и ООО «Шоссе» входят в одну группу лиц, гр. С.А.Г. владеет 60% доли в уставном капитале в двух организациях. Кроме того владеет 50% доли в ООО «Самара Авто Газ».
Учитывая что муниципальное предприятие не предоставило ответ на запрос в Департамент транспорта, то ответы были получена только у ООО «Самара Авто Газ» и его аффилированных лиц.
Заключению муниципальных контрактов с ООО «Самара Авто Газ» предшествовала передача обществу имущества МП «Пассажиравтотранс» по договорам аренды.
По совокупности всех имеющихся сведений и материалов установлено, что соглашение о передаче ООО «Самара Авто Газ» в аренду имущества, закрепленного за муниципальным предприятием, было достигнуто до проведения торгов. Все дальнейшие действия Департамента транспорта были направлены на реализацию вышеуказанного соглашения, а именно: ООО «Самара Авто Газ» были предоставлены преимущества при заключении договоров аренды, путем предоставления права отказа от приемки несправных транспортных средств и уменьшения цены договора, что не было предусмотрено документацией об аукционе; заключение договоров аренды оборудования без проведения торгов; направление запросов аффилированным лицам, для определения НМЦК контрактов; укрупнение лотов по муниципальным контрактам по количеству единиц техники и отсутствие должного контроля при заключении контрактов за наличием подвижного состава, которым планируется осуществлять перевозки.
По результатам рассмотрения материалов было принято решение о возбуждении дела по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции в отношении Главы г.о. Самары, Департамента управления имуществом Администрации городского округа Самара, Департамента транспорта Администрации городского округа Самара, МП «Пассажиравтотранс» и ООО «Самара Авто Газ», передает samara.fas.gov.ru.
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