В одном из тольяттинских баров незаконно торговали алкоголем

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В полицию Тольятти поступило обращение о незаконной продаже алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов в баре, расположенном на улице Дзержинского в Автозаводском районе города.Сотрудники полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» проверили полученную информаци. В результате она подтвердилась. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.Алкогольная продукция (пиво) 9 бутылок (27 литров), на сумму 1863 рубля, реализуемая без товарно-сопроводительных документов, изъята. Административный материал направлен в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5000 до 10000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.