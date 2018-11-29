В кафе «Тимур» на 1045-м километре трассы М5 открыли свою маленькую теневую игорную зону
29 ноября 2018 22:13
128
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские, и теперь к его хозяину — 56-летнему гражданину Керимову — возникнут разные вопросики, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 ноября 2018 22:13
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские... Закон
118
29 ноября 2018 21:35
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской... Закон
230
29 ноября 2018 20:52
Задержали Петрова 26 ноября. Закон
153
29 ноября 2018 19:07
Всё началось с бытовой ссоры. Закон
178
29 ноября 2018 18:20
Он задолжал своему ребенку свыше 320 тысяч рублей. Закон
116
28 ноября 2018 19:58
Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Закон
273
28 ноября 2018 15:20
Он должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г. Закон
288
Происшествия
29 ноября 2018 12:43
В ДТП пострадал водитель. Происшествия
153
29 ноября 2018 10:39
В настоящее время проход граждан по мосту ограничен. Происшествия
321
29 ноября 2018 09:14
Во время пожара обрушилась часть пристроя. Происшествия
197
Криминал
29 ноября 2018 10:41
Получив почти 13 тысяч рублей на банковскую карту, продавец товар покупателю не отправил. Криминал
193
29 ноября 2018 09:25
Они хранились в подъезде, прикрепленные к перилам тросовым замком. Криминал
214
28 ноября 2018 13:32
Акция затронула большинство районов областного центра. Криминал
251
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
585
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
532
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
985
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1079
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1016
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1060
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
899
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
861
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1673
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1700
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2871
Мероприятия