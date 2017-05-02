В девяти селах  Большечерниговского района нет пунктов бесплатного приема ртутьсодержащих ламп от населения

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В девяти селах Большечерниговского района нет пунктов бесплатного приема ртутьсодержащих ламп от населенияВ соответствии с требованиями законодательства в сфере обращения с опасными отходами, к которым также относятся ртутьсодержащие лампы,и информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбораОднако на территории 9 сельских поселений сбор ртутьсодержащих ламп не организован, пункты бесплатного приема ртутьсодержащих ламп от населения на территории района отсутствуют, население не проинформировано о том, куда можно сдать отработанные лампы.В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес глав муниципальных образований внесены представления. Прокуратура потребовала организовать сбор отработанных ламп, установить места первичного сбора и проинформировать население о порядке приема таких отходов.Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.