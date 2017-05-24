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В бомбоубежище филиала ФГУП «Экран» незаконно организовали квест-клуб

24 мая 2017 16:41
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Прокурорская проверка выявила факты нарушения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.
Прокуратурой Советского района Самары при проведении проверок защитных сооружений гражданской обороны, переданных в хозяйственное ведение филиала ФГУП «Экран», установлены нарушения их содержания, использования и готовности к приему укрываемых.

В соответствии с нормативами пользователь обязан обеспечить постоянную готовность помещений защитных сооружений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых. Средства связи и оповещения сооружений необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

Прокурорская проверка выявила факты нарушения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.

Кроме того, проверкой выявлено, что в одном из таких сооружений осуществляет свою деятельность квест-клуб.

Директору филиала внесено представление об устранении нарушений законодательства о содержании и использовании защитных сооружений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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