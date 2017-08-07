В Жигулевске студент колледжа угнал ночью "пятерку"

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Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики и опросили жильцов соседних домов. Стражи правопорядка установили, что ночью от гаража, расположенного рядом с одним из домов на улице Мира в селе Зольном, неизвестный угнал припаркованный автомобиль.В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили транспортное средство на обочине дороги на территории села. Спустя некоторое время подозреваемый в совершении данного преступления был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 17-летний местный житель, учащийся колледжа, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса молодой человек рассказал, что, проходя мимо автомобиля, он заметил, что двери машины не заперты, и решил покататься по селу. Однако, не справившись с рулевым управлением, подозреваемый несколько раз допустил наезд на ограждение, а когда автомобиль заглох, он его бросил на обочине.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области