В Жигулевске пенсионерка попала под уголовное дело за незаконную регистрацию четырех мигрантов

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Во время обхода участковым уполномоченным Жигулевска был выявлен факт нарушения миграционного законодательства. В ходе проверки данной информации правоохранители установили, что местная жительница 1961 года рождения, в мае текущего года незаконно поставила на миграционный учет четырех граждан одной из соседних республик в принадлежащей ей квартире. Стражи порядка установили, что женщина не собиралась в дальнейшем предоставлять гражданам жилое помещение по указанному адресу для проживания.По информации сотрудников полиции, подозреваемая является пенсионеркой и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, и если в его действиях не содержится иного состава преступления, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области