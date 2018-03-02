В Жигулевске отец, истязавший своего сына, на три с лишним года отправится в колонию

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Судом установлено, что безработный 45-летний мужчина на протяжении двух лет жестоко обращался с мальчиком, истязал его, причиняя физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. Отец избивал ребенка за плохие оценки, выгонял обнаженным на улицу, не кормил, заставлял спать на полу.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.