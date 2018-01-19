В Жигулевске несовершеннолетний проведет пять лет в воспитательной колонии за сбыт наркотиков

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Он признан виновным по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".Установлено, что в 2017 году несовершеннолетний осуществил несколько закладок наркотического средства общим весом не менее 0, 43 грамма, для дальнейшего его получения другими лицами, которым сообщал о месте закладок посредством сети Интернет. Кроме того, 0,145 грамм и 0, 44 грамма указанного наркотического средства он самостоятельно сбыл лицам, употребляющим наркотические средства. А 2, 8 грамма и карфентанил общей массой 1,960 грамма он оставил на хранение в своей квартире, с целью дальнейшего сбыта.Судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.