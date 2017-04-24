В Жигулевске мужчина сдал арестованный автомобиль КАМАЗ на металлолом и написал заявление об угоне

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По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что за неуплату алиментов судебные приставы арестовали у мужчины имущество, включая принадлежащее ему транспортное средство, и оставили ему на ответственное хранение. Понимая, что скоро лишится автомобиля, он решил сдать транспортное средство в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Желая скрыть данный факт, он написал заявление об угоне. Под давлением неопровержимых доказательств мужчина признался сотрудникам полиции в содеянном.По данным оперативников, мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время по статье «Заведомо ложный донос», возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.