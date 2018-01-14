В Жигулевске мужчина незаконно зарегистрировал шестерых мигрантов в своей квартире

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54-летний местный житель осуществил фиктивную регистрацию граждан в принадлежащей ему квартире. По предварительным данным, в период времени с мая по июль прошлого года мужчина зарегистрировал шесть граждан одной из соседних республик. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что мужчина не собирался в дальнейшем предоставлять гражданам жилое помещение по указанному адресу для проживания.По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.