В Жигулевске местный житель, обвиняемый в убийстве престарелых супругов, ответит перед судом

По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемый, находясь по месту жительства престарелых супругов, желая похитить их имущество, нанес мужчине и женщине множественные удары шуруповертом, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия.После этого злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.