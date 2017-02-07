В Жигулевске  руководство  «Тольяттинской Птицефабрики» подозревается в совершении налоговых преступлений

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В Жигулевске руководство «Тольяттинской Птицефабрики» подозревается в совершении налоговых преступленийСледственным отделом по Жигулевску возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Тольяттинская Птицефабрика». В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статье "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов" и "Неисполнение обязанностей налогового агента".По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не исполнил обязанности налогового агента по перечислению налогов в бюджет на общую сумму более 19 миллионов 729 тысяч рублей. А в конце 2016 года исполняющий обязанности генерального директора общества, зная о том, что Межрайонной ИФНС по Самарской области по результатам выездной проверки принято решение о взыскании с акционерного общества недоимки по налогам и сборам, а также пени и штрафа на общую сумму более 20 миллионов 987 тысяч рублей, а также о том, что в связи с неисполнением требований налогового органа, операции по расчетным счетам ОАО «Тольяттинская птицефабрика» приостановлены и выставлены инкассовые поручения, заключил с физическим лицом договор денежного займа и выдал ему из кассы общества более 15миллионов рублей, не допустив взыскание данных денежных средств налоговым органом.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.