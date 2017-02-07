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В Жигулевске руководство «Тольяттинской Птицефабрики» подозревается в совершении налоговых преступлений

7 февраля 2017 20:22
305
Они подозреваются в совершении преступлений по статье
В Жигулевске  руководство  «Тольяттинской Птицефабрики» подозревается в совершении налоговых преступлений

Следственным отделом по Жигулевску возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Тольяттинская Птицефабрика». В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статье "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов" и "Неисполнение обязанностей налогового агента".

По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не исполнил обязанности налогового агента по перечислению налогов в бюджет на общую сумму более 19 миллионов 729 тысяч рублей. А в конце 2016 года исполняющий обязанности генерального директора общества, зная о том, что Межрайонной ИФНС по Самарской области по результатам выездной проверки принято решение о взыскании с акционерного общества недоимки по налогам и сборам, а также пени и штрафа на общую сумму более 20 миллионов 987 тысяч рублей, а также о том, что в связи с неисполнением требований налогового органа, операции по расчетным счетам ОАО «Тольяттинская птицефабрика» приостановлены и выставлены инкассовые поручения, заключил с физическим лицом договор денежного займа и выдал ему из кассы общества более 15миллионов рублей, не допустив взыскание данных денежных средств налоговым органом.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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