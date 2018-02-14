В Жигулевске, моривший голодом и истязавший своего сына отец-изверг, пойдет под суд

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В период с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый неоднократно (не менее 50 раз) избивал своего сына, используя деревянную швабру, кожаный ремень, которыми каждый раз наносил ребенку множественные удары, причиняя физическую боль и нравственные страдания, связанные с необоснованно жестоким наказанием.Кроме того, обвиняемый под угрозой причинения побоев лишал сына в период с сентября 2017 года до октября 2017 года возможности посещать школу, не обеспечил его необходимыми школьными принадлежностями, а также лишал его нормального питания, предоставляя только хлеб и воду, по месту жительства не обеспечил спальным местом, вынуждая спать на полу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Жигулевска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.