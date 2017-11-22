В Якутии два пьяных бизнесмена оставили 69 тысяч человек без света: они стреляли по ЛЭП
22 ноября 2017 18:14
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Как следует из сообщения прокуратуры, в конце сентября в Нюрбинском районе Якутии двое пьяных бизнесменов 38-ми и 34-х лет и стреляли из гладкоствольного оружия по стеклянным изоляторам, установленным на опорах ЛЭП. Из-за порчи изоляторов и плохих погодных условий (влажной погоды) 4 октября на сутки оказались полностью обесточены жители Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского и Кобяйского районов. Как сообщает YakutiaMedia со ссылкой на МВД республики, электричества лишились 69 тыс. человек. Бизнесмены были задержаны 9 октября.
Виновные раскаялись в содеянном и возместили ущерб «Якутскэнерго» в размере 650 тыс. руб. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, были арестованы принадлежащие бизнесменам автомобили Mercedes Benz-22360C и Toyota Hiace. Также на рассмотрении суда находится гражданский иск о возмещении ущерба в размере 700 тыс. руб.
Бизнесмены были признаны виновными по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (повреждение объекта энергетики, если эти деяния совершены из хулиганских побуждений). Помимо условного лишения свободы суд установил им испытательный срок в два года. «На них [бизнесменов] возложена обязанность не реже двух раз в месяц являться на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию и не употреблять алкогольные напитки в течение всего испытательного срока», — говорится в сообщении прокуратуры.
В случае нарушения запрета на употребление алкоголя условный срок может быть заменен на реальный.
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский пояснил РБК, что с точки зрения законодательства суд может запретить осужденным употреблять алкоголь в качестве ограничительных мер. «Суд при вынесении приговора может указывать ограничения, которым подвергается осужденный. Ограничения в основном связаны с передвижениями, но уголовно-процессуальный кодекс не запрещает суду принимать решения о запрете на употребление алкоголя. Но в своей практике я такое вижу впервые, суд креативно подошел к этому вопросу», — сказал Старинский. По его словам, самым «законным» способом установления надлежащего исполнения наказания является проверка промилле в крови осужденного. «Есть уголовно-исполнительная инспекция, сотрудники которой обязаны проверять условия ограничения, назначенных судом. Если человек будет обнаружен пьяным, то это будет основанием, чтобы инспекция ходатайствовала об отмене существующего наказания и назначении иного наказания, более тяжелого. Самый простой способ — просить сдавать кровь на анализ, это позволит установить исполнение приговора», — добавил Старинский.
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