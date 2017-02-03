В Волжском районе глава сельского поселения за выдачу фиктивных документов ответит перед судом

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По версии органов следствия, он выдал 2 фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельные участки.На основании подложных выписок граждане оформили земельные участки в собственность.В результате преступных действий должностного лица незаконно отчуждены земельные участки, чем нарушены права и законные интересы муниципального образования.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.