В Верховном суде уточнили, когда за снег и наледь на госномере грозит штраф
24 декабря 2018 21:35
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Оштрафованный водитель пытался оспорить правомерность выписанного штрафа, но мировой и районный суды встали на сторону инспектора ГИБДД. При этом они пришли к выводу, что лед – это специально примененный материал, который мешает идентифицировать госномер. А судья в следующей инстанции указал, что номер автомобиля был закрыт снегом с использованием специального средства. Но на каких основаниях был сделан этот вывод, в постановлении суда не уточнялось.
Когда водитель дошел до Верховного суда, дело приняло другой оборот. Высшая судебная инстанция указала, что в рассматриваемом деле нет данных о том, что водитель применял некие средства или материалы, которые мешают идентифицировать госномера. Также согласно статье 12.2 Административного кодекса регистрационный знак является нечитаемым, если на расстоянии в 20 метров в темное время суток не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего госномера, а в светлое время суток – одна буква или цифра заднего и переднего номера.
В деле было сказано, что протокол был составлен в темное время суток о переднем номере, а о заднем номере в документах ничего не говорится. Поэтому в Верховном суде пришли к выводу, раз о задних номерах ничего не говорится и какие-либо выводы сделать нельзя, то данное нарушение нельзя рассматривать по статье 12.2 КоАП. В итоге все судебные постановления предыдущих инстанций отменили, а дело в отношении водителя прекратили, передает samarskie-voditeli.ru.
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