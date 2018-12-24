Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мест под комплексное строительство в локации нет, возвести там можно лишь один, скорее всего высотный (малоэтажные объекты низкомаржинальны) дом.
«Запад» хочет застроить проблемный участок на Волжском проспекте
Когда оно появилось, ответят уже следственные органы.
Космонавты рассказали следователям, что дыра в "Союзе" была просверлена изнутри
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.
Китай расскажет российской таможне о стоимости всех посылок
Организаторами Конкурса было принято решение разделить участников из ПФО на две группы — первая будет будет работать в Нижнем Новгороде, вторую направят в Самару .
Полуфинал конкурса «Лидеры России» вновь пройдет в Самаре
История Самарского края на живописных полотнах – основная идея нового конкурса.
Александр Хинштейн дал старт творческому конкурсу «Во Славу Земли Самарской!»
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на номере были видны неразборчиво.
В Верховном суде уточнили, когда за снег и наледь на госномере грозит штраф
Водитель, имеющий полис ОСАГО, сможет управлять любым своим ТС, если категория этих автомобилей совпадает с категорией, прописанной в страховке.
Депутаты Госдумы предлагают привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю
С начала 2018 года в нашем регионе произошло 257 ДТП по вине пьяных водителей и автомобилистов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
По вине пьяных водителей в Самарской области за год погибло 58 человек
сегодня  Понедельник, 24 декабря, 23:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/12:
USD 68.41
0.4
EUR 77.89
-0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Верховном суде уточнили, когда за снег и наледь на госномере грозит штраф

24 декабря 2018 21:35
204
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на номере были видны неразборчиво.
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на номере были видны неразборчиво. Водитель сразу же откол лед от номера, но штраф все равно получил.

Оштрафованный водитель пытался оспорить правомерность выписанного штрафа, но мировой и районный суды встали на сторону инспектора ГИБДД. При этом они пришли к выводу, что лед – это специально примененный материал, который мешает идентифицировать госномер. А судья в следующей инстанции указал, что номер автомобиля был закрыт снегом с использованием специального средства. Но на каких основаниях был сделан этот вывод, в постановлении суда не уточнялось.

Когда водитель дошел до Верховного суда, дело приняло другой оборот. Высшая судебная инстанция указала, что в рассматриваемом деле нет данных о том, что водитель применял некие средства или материалы, которые мешают идентифицировать госномера. Также согласно статье 12.2 Административного кодекса регистрационный знак является нечитаемым, если на расстоянии в 20 метров в темное время суток не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего госномера, а в светлое время суток – одна буква или цифра заднего и переднего номера.

В деле было сказано, что протокол был составлен в темное время суток о переднем номере, а о заднем номере в документах ничего не говорится. Поэтому в Верховном суде пришли к выводу, раз о задних номерах ничего не говорится и какие-либо выводы сделать нельзя, то данное нарушение нельзя рассматривать по статье 12.2 КоАП. В итоге все судебные постановления предыдущих инстанций отменили, а дело в отношении водителя прекратили, передает samarskie-voditeli.ru.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 декабря 2018  21:35
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на номере были видны неразборчиво.
В Верховном суде уточнили, когда за снег и наледь на госномере грозит штраф
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на... Закон
190
24 декабря 2018  20:37
Именно с ее подачи был заменен поставщик оборудования для космического центра.
Схему, которая может лишить свободы главу РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, придумала его дочь
Именно с ее подачи был заменен поставщик оборудования для космического центра.  Закон
269
24 декабря 2018  17:11
Привлечь мужчину к ответственности удалось благодаря кропотливой работе оперативников.
Самарец приговорен к 13 годам строго режима за 73 эпизода противоправных действий сексуального характера в отношении детей
Привлечь мужчину к ответственности удалось благодаря кропотливой работе оперативников.   Закон
176
24 декабря 2018  16:54
Не выдержав систематического унижения, потерпевшая отправилась в строящееся здание, где сознательно предприняла попытку суицида.
В Чапаевске дядя, за доведение до покушения на самоубийство своей несовершеннолетней племянницы, на 8 лет лишился свободы
Не выдержав систематического унижения, потерпевшая отправилась в строящееся здание, где сознательно предприняла попытку суицида.  Закон
202
21 декабря 2018  20:19
Все эпизоды ее уголовного дела были однотипны — Уксусова брала деньги со студентов за сдачу зачетов.
Доцента медуниверситета освободили из-под стражи
Все эпизоды ее уголовного дела были однотипны — Уксусова брала деньги со студентов за сдачу зачетов.  Закон
481
21 декабря 2018  19:59
Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении данного срока.
В Совете Федерации одобрили продление срока оплаты штрафа ГИБДД со скидкой
Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении... Закон
499
21 декабря 2018  15:50
Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.
Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы
Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.  Закон
602
Весь список
Происшествия
24 декабря 2018  18:11
Мотор сломался, дно лодки разрезало льдом.
В поселке Сухая Самарка на Волге супружеская пара на аэролодке попала в полынью
Мотор сломался, дно лодки разрезало льдом.  Происшествия
208
24 декабря 2018  17:40
Отмечается, что к ночи температура воздуха в этом районе опустилась до минус 30–35 градусов.
В Хабаровском крае трёхлетний мальчик выжил ночью в тайге
  Происшествия
252
24 декабря 2018  12:34
В Самаре на пожаре погибла 57-летняя женщина С огнем боролись 38 человек.
В Самаре на пожаре погибла 57-летняя женщина
С огнем боролись 38 человек. Происшествия
264
Весь список
Криминал
24 декабря 2018  17:27
Управление МВД Самары убедительно просит всех, кто располагает информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, а также пострадал от их рук, позвонить по телефону.
В Самаре две женщины, под предлогом доставки продуктов питания, проникли в квартиру пенсионерки и украли пенсию и сбережения бабушки
Управление МВД  Самары убедительно просит всех, кто располагает информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, а также пострадал от их рук,... Криминал
149
24 декабря 2018  13:20
В Тольятти задержан 16-летний подозреваемый в убийстве девочки-подростка Их ссора завершилась криминалом.
В Тольятти задержан 16-летний подозреваемый в убийстве девочки-подростка
Их ссора завершилась криминалом. Криминал
445
24 декабря 2018  12:15
Житель Безенчукского района угрожал убийством гостю
Житель Безенчукского района угрожал убийством гостю
Тот сумел успокоить хозяина, но вызвал полицию. Криминал
220
Весь список


Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2654
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
234
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
284
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1886
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
744
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1146
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1241
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1089
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1462
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1851
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1959
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3192
Весь список

Мероприятия
В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»
В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой
В Самаре состоится торжественное мероприятие, посвященное Трудовой деятельности Почетных граждан Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные