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В Туве будут судить журналистку за публикацию фото со свастикой в "ВКонтакте"

7 августа 2018 22:41
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Сама Донгак написала на своей странице в
В Туве суд рассмотрит административное дело журналистки и правозащитницы Оюмы Донгак, которую обвиняют в пропаганде нацистской символики. Суд рассмотрит её дело 8 августа, сообщает life.ru.

Сама Донгак написала на своей странице в "Фейсбуке", что две исторические фотографий времён Второй мировой войны, которые были сняты в Германии, она опубликовала четыре года назад в соцсети "ВКонтакте". На них — немецкие девушки с флагами со свастикой. 
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Комментарии



Закон
7 августа 2018  22:41
Сама Донгак написала на своей странице в
В Туве будут судить журналистку за публикацию фото со свастикой в "ВКонтакте"
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