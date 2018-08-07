В Туве будут судить журналистку за публикацию фото со свастикой в "ВКонтакте"

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Сама Донгак написала на своей странице в "Фейсбуке", что две исторические фотографий времён Второй мировой войны, которые были сняты в Германии, она опубликовала четыре года назад в соцсети "ВКонтакте". На них — немецкие девушки с флагами со свастикой.