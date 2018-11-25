В Турции соучастники убийства российского посла Карлова дали показания
25 ноября 2018 20:19
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Сторонники террористического течения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) до покушения на Карлова собирали информацию о системе безопасности российской дипломатической миссии в Анкаре.
— Кому передавались эти данные, я не знаю. Не исключаю, что данные нужны были для формирования дорожной карты будущего покушения, — рассказал Акалын — один из соучастников убийства дипломата.
Он также отметил, что исполнителя преступления Мевлюта Мерта Алтынташа могли выбрать специально для этой роли из-за его психологических проблем.
Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. По делу было задержано не менее шести человек. 22-летнего исполнителя — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте.
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