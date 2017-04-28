В Тольятти задержаны два молодых человека, грабившие женщин на парковках

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Они совершали преступления в отношении женщин, как правило, в вечернее время на парковочных площадках, примыкающих к торгово-развлекательным центрам. Злоумышленники дожидались, когда автоледи, садясь в машину, выпускали из поля зрения свои сумки. Как правило, жертвами грабителей становились женщины с малолетними детьми, которых они усаживали в детские удерживающие устройства, таким образом, личные вещи на некоторое время оставались без присмотра, чем и пользовались злоумышленники. Резко открывая дверь автомашины или через окно, воры открыто похищали оставленные без присмотра сумки. После этого грабители скрывались с места преступления с добычей на автомобиле «Lada Priora» темного цвета.Сотрудники органов внутренних дел установили, что злоумышленники начали свою совместную преступную деятельность в декабре 2016 года, для чего взяли в аренду у частного лица автомобиль «Lada Priora». Кроме того, они периодически похищали госзнаки с чужих машин и устанавливали их на свое авто, а после совершения очередного преступления меняли номера вновь. Добычей злоумышленников становились мобильные телефоны, планшетные компьютеры, денежные средства и банковские карты, ключи от квартир и документы.Первые заявления в полицию от потерпевших начали поступать в конце декабря 2016 года. Полицейские обратили внимание на способ совершения преступлений и совпадение примет, на которые указывали все жертвы грабежей. Оперативники начали отрабатывать версию, что эти преступления совершают одни и те же лица, использующие автомобиль отечественного производства темного цвета.25 апреля грабители были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Полицейскими установлено, что один из подозреваемых – безработный мужчина 1989 года рождения, два года назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение кражи, мошенничества и причинение тяжкого вреда здоровью.Второй задержанный – ранее не судимый 22-летний уроженец одной из соседних республик, зарегистрированный в Тверской области, проживает в Тольятти и нигде официально не трудоустроен.Молодые люди являются гражданами одной из соседних республик, регистрации на территории Самарской области не имеют. Материалы по нарушению миграционного законодательства переданы в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для принятия мер.За 4 месяца в правоохранительные органы Самарской области поступило 15 заявлений от жительниц городов Самары и Тольятти. Общий ущерб от действий грабителей составил около 1 миллиона рублей. Похищенные у потерпевших сотовые телефоны злоумышленники сбывали на самарских и тольяттинских рынках. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения похищенных средств связи.В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемых к совершению семи грабежей и одной кражи в Тольятти, а также к семи ограблениям в Самаре. По данным фактам органами предварительного следствия органов внутренних дел Самарской области возбуждены уголовные дела.Полицейские не исключают, что на счету задержанных могут быть и другие преступные эпизоды. Сейчас эта версия тщательно проверяется.Несмотря на то, что почти все потерпевшие находились с малолетними детьми, это не останавливало преступников от совершения противоправных деяний.Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан, пострадавших от действий этих молодых людей, обращаться в ближайшее отделение полиции или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.